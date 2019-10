Van de kasteelmoord naar foutparkeerders: Brugse magistrate maakt opvallende switch en is nieuwe politierechter Mathias Mariën

02 oktober 2019

13u31 3 Brugge Van de zwaarste criminelen en moordenaars naar foutparkeerders: Els D’Hooghe (59) maakt een opvallende carrièreswitch en is deze week gestart als politierechter in Brugge. Na 27 jaar zware criminaliteit – waarin ze 15 keer zetelde in een assisenzaak – vond de Brugse magistraat het tijd voor een nieuwe uitdaging. “Ik doe dit zeker niet om uit te bollen. Verkeer is een belangrijk onderdeel van de maatschappij”, zegt D’Hooghe.

Foutparkeerders, snelheidsduivels, niet-verzekerde voertuigen … Kersvers politierechter Els D’Hooghe zag het woensdagochtend allemaal passeren tijdens haar eerste zitting in Brugge. Een groot verschil met de talloze zware criminelen die ze de voorbije decennia veroordeelde. Waar ze toen steevast lange celstraffen moest uitspreken, gaat het nu veelal om geldboetes en rijverboden. Enkel bij zware recidivisten of dodelijke ongevallen wordt gesproken over gevangenisstraffen. “Het is natuurlijk aanpassen, maar ik vind dit werk zeker niet minder belangrijk. Anders had ik me geen kandidaat gesteld natuurlijk”, glimlacht D’Hooghe.

Nieuwe uitdaging

Bij het grote publiek is Els D’Hooghe vooral bekend van de kasteelmoord, waar ze voorzitter was van de correctionele rechtbank en dus talloze keren in de media verscheen. Maar tijdens haar indrukwekkende carrière deed ze nog heel wat grote zaken. Zo zetelde ze onder andere 15 keer tijdens een assisenzaak. “De switch naar verkeer moest ik wel even maken. Maar uitbollen? Neen, dat is het zeker niet”, benadrukt de Brugse. “Verkeer is een belangrijk onderdeel van de maatschappij en belangt iedereen aan.” De grootste drijfveer voor haar ‘overstap’ is volgens D’Hooghe de uitdaging. “Ik ben nu 59 jaar. De laatste 6 jaar van mijn carrière wou ik iets nieuws ontdekken en leren. Weet je, in al die jaren zetelde ik meestal in een kamer met drie rechters. Ik wou ook graag eens alleen zetelen en heb er alleszins veel zin in.” Na haar eerste zitting kon D’Hooghe concluderen dat het werk als politierechter alvast heel arbeidsintensief is. “Er passeren heel veel zaken per zitting. Het is een andere inkijk dan vroeger, maar nogmaals: het is voor mij zeker niet minder belangrijk.”

Streng of mild?

Een ‘stempel’ als strenge of milde politierechter wil Els D’Hooghe vooralsnog niet krijgen. “Dat is aan jullie of de mensen om te oordelen. Ik wil vooral rechtvaardig zijn”, glimlacht de politierechter, die als afsluiter nog een tip meegeeft voor verkeersovertreders die in de toekomst voor haar zetel moeten verschijnen. “Voor mij is het belangrijk dat overtreders zich persoonlijk komen verantwoorden. Dat maakt wel degelijk een verschil, al is dat niet alleen bij mij het geval.”