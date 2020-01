Vader smokkelt cannabis binnen in gevangenis op vraag van z’n zoon Siebe De Voogt

06 januari 2020

14u18 3 Brugge Een 64-jarige man uit het Oost-Vlaamse Herzele riskeert in de Brugse rechtbank 3 maanden cel, nadat hij cannabis binnensmokkelde in de gevangenis van Brugge. H.D. pleegde de feiten op vraag van z’n zoon, die op dat moment al een vijftal jaar vastzat. K.D. (37) hangt op zijn beurt een effectieve celstraf van 10 maanden boven het hoofd.

H.D. (64) uit Herzele werd op 17 december 2018 betrapt door cipiers van de Brugse gevangenis. Hij gaf meteen toe dat hij 11 gram cannabis op zak had, die bedoeld waren voor zijn zoon. K.D. zat een jarenlange celstraf uit na veroordelingen voor drugsfeiten en diefstallen. Hij had z’n vader gevraagd om voor z’n bezoek aan de gevangenis een pakketje op te halen bij een dealer ter hoogte van de loketten in het station van Brugge. De zestiger verklaarde maandagmorgen tijdens de zitting dat hij niet wist wat er in het pakje zat, maar dat argument lachte de rechter weg. “Het zullen geen snoepjes geweest zijn, hé”, sneerde ze.

K.D. gaf aan dat hij in de gevangenis bedreigd werd door medegedetineerden. “Ik werd met een Gillette-mesje onder druk gezet om de drugs binnen te laten smokkelen”, verklaarde hij. “In de gevangenis heb je twee types: de wolven en de schapen. De wolven eten de schapen op en ik was zo’n schaap.” Na de betrapping van zijn vader werden op 29 december nog eens 5,2 gram hasj aangetroffen op de cel van K.D. De man kwam op 22 januari vorig jaar vrij uit de gevangenis, maar hangt nu weer 10 maanden cel boven het hoofd. “Mijn cliënt is nu op de goede weg. Ik vraag om een milde straf”, pleitte zijn advocate Daphné Florequin. Voor zijn vader vroeg de raadsvrouw de opschorting van straf. Hij nam z’n zoon na z'n vrijlating weer in huis. Uitspraak op 3 februari.