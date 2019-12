Vader en zoon krijgen effectieve celstraffen voor tabaksdiefstallen in Colruyt Bart Boterman

26 december 2019

15u00 0 Brugge Een 24-jarige Bruggeling en zijn 54-jarige vader zijn op de Brugse rechtbank veroordeeld tot 12 en 18 maanden effectieve celstraf voor minstens 18 tabaksdiefstallen bij supermarktketen Colruyt.

De feiten speelden zich allemaal af in de loop van 2019. N.T. en zijn vader F.T. sloegen toe in filialen in Brugge maar ook in Blankenberge, Eeklo en Maldegem. Volgens het parket gebruikten ze telkens dezelfde modus operandi. “De tabak werd eerst in de kar gelegd, waarna de producten op een rustig plaatsje in hun jas werden gestopt. Aan de kassa werd een kleinigheidje aangeboden voor betaling om geen argwaan te wekken", aldus de procureur op het proces. Vader en zoon werden meermaals betrapt en ook achteraf gezien op camerabeelden toen er tabaksdiefstallen bleken gebeurd. De twee toonden op het proces bijzonder weinig schuldinzicht. De rechter besloot hen daarom effectieve celstraffen te geven.