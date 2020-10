Uw mening telt! Hebt u een gevaarlijke fietssituatie in uw buurt? Laat het ons weten Redactie

13 oktober 2020

09u14 0 Brugge Het Hebt u zelf een vraag of een melding? Laat het ons weten via west@hln.be. Het Fietsdossier West-Vlaanderen laat u niet onberoerd, beste lezer. Tientallen lezers meldden al problemen en gevaarlijke situaties in hun buurt. Woont u langs een steenweg waar het fietspad dringend aan vervanging toe is? Vraagt u zich al jaren af waarom die levensgevaarlijke fietsoversteek in uw stad nog altijd niet aangepast is? Onze journalisten stellen de komende weken de vragen ook aan de beleidmakers in uw stad of gemeente. Wij bundelden alvast enkele reacties.

Frans Vandenweghe - “Gedrag van de fietser is even belangrijk”

“Alle aangehaalde argumenten in jullie dossier zijn correct: verlichting voor- en achteraan, fluorescerende kledij en fietshelm zijn heel belangrijk. Maar het gedrag van de fietsers is even belangrijk. Ik heb al meerdere keren gezien dat een fietser zijn hand uitsteekt en links afslaat, zonder er zich van te vergewissen of er auto’s vlak achter hem/haar rijden. Ik pleit ook voor strengere straffen. Het zou toch niet mogen dat, wanneer een fietser in het donker rijdt zonder licht, hij/zij ervan afkomt met een waarschuwing. De moderne fietsverlichting is heel goed en kost nauwelijks enkele euro’s.

Wim Longueville - “Slecht onderhoud, dat is het probleem”

“Het probleem is dat de fietspaden slecht onderhouden worden. Het vuil van de straat wordt naar de fietspaden verlegd. Na een ongeval worden de straten schoongemaakt, maar de glasscherven op het fietspad blijven liggen. Ook bij een harde wind of storm blijven alle takken blijven op het fietspad liggen. Wortels van bomen stuwen het asfalt van het fietspad omhoog, waardoor er gleuven ontstaan. Gevolg: veel kans op valpartijen en lekke banden. Als fietspaden beter onderhouden zouden zijn, zoals in Nederland, zouden er nog veel meer mensen fietsen.”

Danny Bonni - “Strengere boetes als verlichting niet in orde is”

“Naar aanleiding van jullie artikelreeks in HLN heb ik één eenvoudige vraag voor de beleidsvoerders. Waarom worden er geen boetes uitgeschreven voor en wordt er geen campagne gevoerd tegen rijden zonder fietsverlichting of met verblindende fietslichten? Dit is duidelijk geen prioriteit, maar ik heb toch al enkele keren hachelijke situaties meegemaakt.”