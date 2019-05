Urologen van Sint-Jan en Sint-Lucas pleiten voor prostaatscreening Bart Huysentruyt

22 mei 2019

17u48 7 Brugge Na onder meer de screening voor borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker pleiten de zeven urologen van de Brugse ziekenhuizen Sint-Jan en Sint-Lucas voor een systematische opsporing van prostaatkanker.

Het stadsbestuur van Brugge sluit zich aan bij die vraag. “In een recente Europese studie is aangetoond dat screening wel degelijk de genezingskansen doet stijgen", zegt dokter Jo Ampe. “Prostaatkanker is na huidkanker de vaakst voorkomende kanker bij mannen. Het is na longkanker bovendien ook de meest dodelijke. We zien bovendien dat meer jongere mannen, vijftigplussers, met de ziekte geconfronteerd worden. Het is dus aangeraden om vanaf de leeftijd van vijftig je jaarlijks te laten controleren.”

Al in 2005 was Brugge pionier in ons land met de organisatie van grote publiekscampagnes rond prostaatkanker. Alle mannen tussen 50 en 65 jaar werden toen persoonlijk uitgenodigd om zich te laten informeren. “Brugge mag nu opnieuw het voortouw nemen”, zegt dokter Christophe Ghysel. “Eén op zeven mannen zal tijdens zijn leven geconfronteerd worden met prostaatkanker. Vaak evolueren die kankers traag, maar er zijn ook kankers met een hoog risico en die moeten snel behandeld worden. Een vroege detectie kan levens redden.”

De stad Brugge organiseert nu een campagne om mannen aan te sporen zich te laten onderzoeken. De stad ondertekende ook een charter waarin het bevestigt om meer te doen dan vroeger.

