Unizo: “Relanceplan van Brugge is lang niet voldoende” Bart Huysentruyt

22 april 2020

18u33 0 Brugge Het Het vandaag voorgestelde relanceplan van de stad Brugge om de zwaarst getroffen sectoren een duw in de rug te geven, scoort onvoldoende bij zelfstandigenorganisatie Unizo.

“Dit moet als centrumstad ambitieuzer, het laatste dat we willen zijn faillissementen en leegstand”, zegt voorzitter Hendrik Vermeulen. Brugge trekt een bedrag van 6 miljoen euro uit voor de verwezenlijking van het herstelplan. “Maar dat geld is vooral een verschuiving van budgetten en het uitstellen van belastingen. In dat geval kan je niet echt van een stevige financiële injectie spreken. De nadruk ligt nu vooral op de toeristische sector, wat ergens logisch lijkt, maar dit is slechts een beperkte doelgroep van ondernemers. Wat met retail, freelancers, dienstenbedrijven, toeleveranciers... De maatregelen gaan niet ver genoeg.”

Unizo vraagt ook dat de stad meer initiatieven toont om ondernemers te helpen om bijvoorbeeld social distancing te realiseren in hun zaken. “We roepen op om samen te werken met de eventsector, stewards of brandweermannen. Allen hebben ze tonnen ervaring met de opstelling van ruimtes en hoe je mensenstromen kan beïnvloeden. Dat is begeleiding die geen groot budget vraagt, maar waarmee je je als stad Brugge wel profileert als ondernemende partner.” Unizo vraagt ook om voortaan betrokken te zijn bij de Taskforce om zo ondernemers gerichter te kunnen steunen.