Unizo moeit zich in parkeerdiscussie: “Graag meer kortparkeerplaatsen” Bart Huysentruyt

03 september 2019

11u25 0 Brugge Unizo Brugge vraagt meer gratis kortparkeerplaatsen na de aankondiging van de verhoging van de parkeertarieven vanaf volgend jaar.

“De voorbije legislaturen zet de stad alle zeilen bij om auto’s uit het stadscentrum te weren. Een goede oefening voor zij die voor lange tijd in het stadscentrum wensen te vertoeven. Zij maken beter gebruik van goedkopere ondergrondse parkings of randparkings”, stelt Hendrik Vermeulen van Unizo Brugge vast.

Maar hij ziet een gemiste kans. “Rol gratis kortparkeren van 30 minuten in het centrum verder uit om de lokale handel broodnodig te ondersteunen en voorzie gratis of goedkope alternatieven voor lang parkeren. De Smedenstraat is een goed voorbeeld: daar zou je op een heel simpele manier een halfuur gratis moeten kunnen parkeren om wat boodschappen te doen. Het zou voor Bruggelingen aantrekkelijker zijn om hun stad te bezoeken. In Kortrijk zijn er voldoende handige systemen om dat in te voeren. Ga daar eens kijken.”

Voorzitter Hendrik Vermeulen oppert om alle Bruggeling te belonen voor een bezoek aan ‘hun’ centrum. “Niet alleen voor de bewoners van het centrum, maar ook inwoners van Assebroek, Lissewege, Zeebrugge en alle andere deelgemeenten. Een ernstig voordeeltarief of wie weet zelfs een gratis eerste twee uur. Alle signalen die buurtbewoners terug naar hun centrum laten komen, zijn welkom.”