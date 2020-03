Unizo geeft gemeentebesturen raad: “Geef financiële ademruimte aan de getroffen ondernemers” Bart Huysentruyt

26 maart 2020

17u01 0 Brugge Unizo West-Vlaanderen bezorgde de steden en gemeenten in West-Vlaanderen een reeks acties om ondernemers door de coronacrisis te helpen en hen nadien een kickstart te bezorgen.

Een aantal West-Vlaamse steden en gemeenten kondigen al aan om hun lokale ondernemersbelastingen op te schorten. “Dat is een heel doeltreffende maatregel, die de ondernemers de nodige ademruimte bezorgt”, zegt West-Vlaams voorzitter Wouter Blomme.

Brugge, De Panne, Heuvelland, Kortrijk en Koksijde zullen de toeristentaks voor logies voor het jaar 2020 slechts gedeeltelijk innen. De belasting op terrassen wordt gedeeltelijk niet geheven in onder meer Brugge, Blankenberge, Koksijde, Poperinge en Roeselare. En onder andere Oostende stelt de inning van de lokale bedrijfsbelasting uit tot een later moment. “We roepen nogmaals de steden en gemeenten op om financiële ademruimte te geven aan getroffen ondernemers door in de berekening van de lokale belastingen rekening te houden met deze situatie en minstens om de inning ervan uit te stellen tot later op het jaar.”

Kortrijk voerde een lokale hinderpremie in voor de horeca. En onder meer De Panne gaat aan de slag met een systeem van cadeaubonnen waarbij de stad per aangekochte bon het te spenderen bedrag verhoogt. De Haan besliste dan weer om tijdelijk geen facturen uit te sturen, zodat de centen kunnen gebruikt worden om deze periode door te komen.”

Webshops en take-away

“We zijn blij met de overzichten op gemeentelijke websites van alle lokale webshops, mogelijkheden voor take-away”, aldus Blomme, die zag dat Lichtervelde een aparte website opzette en dat ook parkeren in veel gemeenten nu gratis is. Na de crisis hoopt Unizo dat er veel evenementen komen om de lokale handelaars en ondernemers te ondersteunen. “Wat mij en vele ondernemers bijzonder stoort is het stilvallen van alle openbare werken”, zegt Blomme. “Net nu de winkels dicht zijn, en er geen kat op straat is, worden infrastructuurwerken vrijwillig stilgelegd. Een ergerlijke gemiste kans. Als de winkels eindelijk terug open mogen, zullen ze nog langer hinder ondervinden.”