UNIZO Brugge deelt gratis ludieke ‘social distancing’-bollen uit Bart Huysentruyt

05 april 2020

17u07 0 Brugge Zelfstandigenorganisatie UNIZO trakteert in Brugge met ludieke ‘social distancing’-bollen. Er is keuze tussen zes verschillende opschriften.

“In tijden van crisis is de solidariteit bij collega’s handelaars en ondernemers groot”, zegt regioverantwoordelijke Brecht Clyncke. “De vrijwillige bestuursleden van UNIZO Brugge trakteren daarom met gratis ludieke ‘social distancing’-bollen. Het gaat snel. Na enkele uren stond de teller al op 75 Brugse ondernemers en handelaars.” Opvallend: Is de winkel vandaag nog niet open? Ook dan kun je er bestellen. UNIZO Brugge is van mening dat ‘social distancing' nog een tijdje ingeburgerd zal blijven.