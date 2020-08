Universiteit van Gent gaat Brugs plein scannen op zoek naar restanten van oude Sint-Janskerk Bart Huysentruyt

10 augustus 2020

14u44 0 Brugge De Universiteit van Gent en archeologen van Raakvlak gaan midden september het Sint-Jansplein in Brugge scannen op zoek naar restanten van de oude Sint-Janskerk. Op die manier moet geen steen verlegd worden. “Het is een primeur voor Brugge", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Aan het Sint-Jansplein staat sinds gisteren een infobord. Eerder dit jaar, bij het aanplanten van bloemen op het middenplein, werden per toeval restanten van die oude kerk gevonden. In de loop van de twaalfde of dertiende eeuw werd de Sint-Janskerk gebouwd. De kerktoren stortte in het begin van de 17de eeuw in mekaar, waarna de kleinere Sint-Janskerk is opgetrokken op dezelfde locatie. Uiteindelijk werd de kerk in 1786 definitief afgebroken en in de plaats kwam het Sint-Jansplein. “Met een geo-scanner zal de Universiteit van Gent de ondergrond in beeld brengen”, zegt Nico Blontrock. “Dat is een nieuwe techniek, waarbij geen steen verlegd moet worden. We hopen op die manier een beeld te krijgen van de fundering van de kerk. Als daar iets spectaculairs gevonden wordt, zullen we het plein wél openbreken.”

Hetzelfde systeem werd onlangs nog in Italië gebruikt. Met een radarsysteem konden archeologen gebouwen en straten van de Romeinse stad Falerii Novi tot in detail vastleggen. Contouren van een badcomplex, een marktgebouw, een tempel en waterleidingen werden zo zichtbaar. “We zijn heel erg benieuwd wat ze zullen vinden”, aldus nog Blontrock.