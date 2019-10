Unieke collectie van 20.000 gezelschapsspellen wordt digitaal gearchiveerd Mathias Mariën

02 oktober 2019

16u22 0 Brugge In de VIVES-hogeschool is gestart met het digitaal archiveren van een unieke collectie van 20.000 spellen, de grootste ter wereld in z'n soort. Erfgoedcel Brugge ondersteunt het project dat gedragen wordt door vrijwilligers.

Het prille begin van de collectie ontstond bij Bruggeling Piet Notebaert, die in de jaren 1970 vaak spelavonden organiseerde voor vrienden en familie en een samenwerking aanging met de toenmalige KHBO. Doorheen de jaren, onder andere dankzij een schenking van privéverzamelaar Fred Horn, werd het spellenarchief stap voor stap uitgebreid. Vandaag is het de grootste spellencollectie in z’n soort ter wereld.

Archiveren

Begin 2019 lanceerde de Erfgoedcel Brugge een oproep naar vrijwilligers met een hart voor oude gezelschapsspellen Uiteindelijk werden negen mensen gevonden die al maanden bezig zijn met het digitaal archiveren. In twee groepjes komen ze elk een halve dag per week samen om de collectie te fotograferen, beschrijven en op te meten. Na drie maanden zijn al 200 oude bordspellen verwerkt. Het oudste spel uit de collectie is ‘Uilenspel’ uit 1830. Op www.erfgoedbrugge.be en www.erfgoedinzicht.be zijn de eerste resultaten zichtbaar.