Unesco-experten zijn duidelijk: uitbreiding van Brugse stadsvaart kan niet op de Vesten Bart Huysentruyt

07 januari 2020

13u15 0 Brugge De expertencommissie van Unesco is duidelijk in haar advies rond de uitbreiding van de Brugse stadsvaart: aan de Vesten mag niet geraakt worden.

Het project stadsvaart onderzoekt of in de toekomst grotere schepen 3.000 ton via Brugge richting Zeebrugge of het binnenland kunnen varen. Maar daarvoor moeten er ingrepen gebeuren langs de Brugse vaart. Er zijn daarvoor twee mogelijkheden: ofwel wordt een stuk van de Vesten ingenomen door water, ofwel schuift het water op richting ringweg R30. “Het is de bedoeling het transport te vergroenen door meer transport van de weg naar het water halen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Dit is het alternatief nadat de verbreding van het Schipdonkkanaal werd afgeketst.”

De Unesco-vertegenwoordigers bezochten de site, voornamelijk ter hoogte van de Dampoortsluis en waren snel unaniem: “Zij vragen maximaal behoud van de Vesten", zegt Demon. “De R30 wordt dan weer als weinig kwalitatief en duurzaam ervaren. Er zal bekeken worden om een studie of wedstrijd uit te schrijven om te zoeken naar een totaaloplossing voor de ruimere mobiliteitscontext van de waterweg en specifiek de R30 en omgeving.”

Ook onteigeningen in de wijk Sint-Jozef zijn eerder al uitgesloten.