Ultrasoon toestel houdt blauwalgen uit de Brugse reien, zwemzone aan Coupure kan ook in 2020 weer Bart Huysentruyt

21 oktober 2019

10u05 0 Brugge Een ultrasoon toestel, dat de Brugse wateren moet behoeden van blauwalgen, zal volgend jaar permanent ingezet worden aan een zwemzone. Tests met het toestel hebben er afgelopen zomer voor gezorgd dat er nooit problemen waren met het zwemwater van de reien.

Sinds 2017 heeft Brugge problemen met blauwalgen. De cyanobacteriën komen in het water terecht bij een stijgende watertemperatuur van meer dan 22 graden Celsius, stilstaand water en stikstof en fosfor. Vorig jaar, vanaf de zomerperiode tot laat in de herfst van 2018, was er zo’n massale blauwalgengroei aan het Stil Ende. Door de aanwezigheid van giftige stoffen moesten de zwanen naar een andere plek verplaatst worden. Eén zwaan overleefde de verhuis niet. Ook het zwemwater in de reien raakte meermaals vervuild.

“Vandaag is er een duidelijke kwaliteitsverbetering van het water vastgesteld, met evolutie van een slechte naar een aanvaardbare waterkwaliteit”, zegt schepen van Milieu Minou Esquenet (CD&V). “Door de stadsdiensten zijn er extra maatregelen genomen om de waterkwaliteit nog verder te verbeteren. Er wordt jaarlijks coccolietenkrijt in het water gebracht en beluchters brengen extra zuurstof in het water. Ook het baggeren van het slib kan een belangrijke verbetering geven van de waterkwaliteit. Deze maatregelen werken op lange termijn.”

Maar ook maatregelen op korte termijn worden ingezet in de strijd tegen de blauwalgen. “Het stadslabo startte een proefproject op met een ultrasoon, gepatenteerd toestel om de algengroei af te remmen”, zegt Esquenet. “Dit toestel werd geplaatst in oktober 2018 om de werking ervan in 2019 grondig te evalueren. De ultrasone toestelletjes blijven continue in het water en sturen met een specifieke techniek een signaal uit. Het gevolg is dat de algen worden aangetast en afgeremd in de groei. Het ultrasoon signaal is beperkt tot een lengte van maximaal 200 meter.”

Die test is geslaagd, want de waterkwaliteit was afgelopen jaar merkelijk beter. “Er werd deze zomer geen groei van blauwalgen vastgesteld, ondanks de verhoogde watertemperatuur. De zwanen konden tijdens de zomerperiode zonder problemen verder in het Stil Ende verblijven.” Ook in de zwemzone aan de Coupure waren er in 2018 problemen met blauwalgen. “Het plaatsen van een ultrasoon toestelletje ter bescherming van de zwemzone heeft ervoor gezorgd dat deze zone dit jaar vrij bleef van blauwalgen. De door de algen geproduceerde gifstof was niet aanwezig in het water, ondanks de aanwezigheid van blauwalgen in het aanpalende kanaal aan de jachthaven.”

Als de zwemzone aan de Coupure behouden blijft in 2020 - en daar ziet het naar uit - wordt het ultrasoon toestel, net zoals aan het Stil Ende, permanent in het water geplaatst.