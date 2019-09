Uitzonderlijk beeld: Tafelbrug afgesloten voor onderhoud Mathias Mariën

10 september 2019

14u46 0 Brugge Uitzonderlijk beeld langs de Ring van Brugge maandagavond: de Tafelbrug stond er omhoog voor onderhoud.

Het is zo uitzonderlijk dat de brug afgesloten is, dat de politie speciaal aanwezig was om de sluiting tijdig aan te geven aan de weggebruikers. De testen zijn nodig omdat het toeristische schip Lamme Goedzak in oktober naar de droogdokken moet voor onderhoud. Aangezien dat een zeer oude schuit is, kan die niet op eigen kracht passeren aan de vaste dijk in de Damse Vaart. Een kraan moet het schip helpen en onderweg naar de droogdokken moet de Tafelbrug omhoog zodat de plezierboot voorbij kan. “Aangezien de Tafelbrug zo weinig omhoog moet, willen we op voorhand zeker zijn dat ze nog naar behoren werkt. Mocht er zich een probleem stellen, hebben onze technici ruim de tijd om dat te verhelpen”, zegt de Vlaamse Waterweg. Uiteindelijk verliep alles vlot.