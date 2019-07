Uitverkocht Cactusfestival van start: 5 tips voor wie een ticket heeft bemachtigd Redactie

20u56 0 Brugge In het Brugse Minnewaterpark is vrijdag het 38ste Cactusfestival van start gegaan. Net voor de start gingen ook de laatste tickets voor zondag de deur uit: nooit eerder gebeurd dat het festival al op voorhand is uitverkocht. Wel een ticket bemachtigd? Dan geniet je het komende weekend nog van optredens van dEUS, Bloc Party en Neneh Cherry. En er valt nog zoveel meer te beleven op het meest sfeervolle muziekfestival van West-Vlaanderen.

1) Weg van de weide: De Kiosk

Dé primeur van deze editie en meteen ook een volwaardig tweede podium op het Cactusfestival. In het verleden kon je al genieten van dj-plaatjes op het terrein van de eetstands en de bar. De muziek deed toen dienst als aangenaam behang. “Maar de vraag van festivalgangers naar een dj-podium was dit keer echt groot”, zegt Patrick Keersebilck van organisator Cactus Music. “Per toeval ontdekten we vorig jaar een stukje park dat we nog nooit gebruikten. Daar hebben we toen de bronzen WK-match van de Rode Duivels tegen Engeland getoond en later ook de WK-finale. Het grote voordeel van deze locatie is dat ze wat afgescheiden ligt van de grote weide, waardoor je geen hinder ondervindt. We zijn benieuwd wat dit nieuwe podium zal geven. De ruimte ziet er leuk uit en is volledig vormgegeven door de Brugse mannen en vrouwen van vzw Tentakel.” Verscheidene dj’s komen er draaien. Het volledige programma vind je op www.cactusfestival.be. Op de eerste festivaldag bleek het wel nog even wennen, maar we vermoeden dat het podium vooral ook later op de avond succes zal boeken.

2) Vegan pita van Qourgette

Stuur ons naar een festival en we kiezen steevast voor een frisse pint en een pak friet op het terrein. Maar tegenwoordig zijn de mogelijkheden ruimer dan ooit. Aan de talrijke eetstands was de populairste foodtruck vrijdag verrassend genoeg die van Qourgette, een veggie en vegan minirestaurant. Het was lang aanschuiven voor de huisgemaakte vegan pita met op plaat gebakken seitan, sla, hummus met chutney van tomaat en paprika. Ook de chili sin carne met volle rijst viel in de smaak. Je betaalt er 10 euro voor. De uitbaatster vermeldt er netjes bij welke allergenen er in haar gerechten zitten. Ook opvallend op vrijdag: héle lange wachtrijen aan de drankstands.

3) Chillen rond de piramide

De tijd van plastic stoeltjes en tafeltjes is al lang voorbij. Op het festivalterrein zijn nieuwe hoekjes en kantjes gecreëerd waar je met je gezelschap even kan genieten van rust. Zelfs tijdens een optreden is een dutje op deze zitpiramide toegestaan. Het meubel is gemaakt van houten palletten en kunstgras. Dat geeft een zachtere ondergrond. Doordat het bouwwerk als een piramide is opgebouwd, kan je er met meerdere festivalgangers een plaatsje vinden. Het ideale moment overigens om je smartphone even uit te zetten en nieuwe mensen te leren kennen.

4) Kunstige ‘hondenhokjes’

Cactusfestival is meer dan muziek, eten en drinken. Sinds een paar jaar mogen kunstenaars zich laten gaan op de nieuwe houten bouwwerken op het terrein. In de dagen voor de aanvang van het festival wordt er niet alleen getimmerd en geboord, maar ook geschilderd. Deze koele en coole ‘hondenhokjes’ zijn al een paar jaar een vaste waarde op het festival. Ze zijn tijdens het weekend populair bij kinderen, die overigens meer dan welkom zijn op het Cactusfestival. Ze mogen tot 12 jaar gratis binnen, mits registratie. Maar ook volwassenen kunnen er even rust vinden.

5) Zamel bekertjes in, het levert op

Paar het nuttige aan het aangename. Wie op de festivalweide lege bekertjes opraapt en die aan de ‘bekerinruilstand’ binnenbrengt, krijgt centen in de plaats. Coca-Cola heeft hiervoor ‘recycle’-zakken klaarliggen. Gebruik ze tussen twee optredens door, vooral jongeren blijken het fijn te vinden om op die manier het Minnewaterpark proper te houden.