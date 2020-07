Uitstel is geen afstel: Suzanne Vega komt in 2021 naar stadsfestival Moods! Bart Huysentruyt

03 juli 2020

10u43 0 Brugge De Amerikaanse zangeres en songwriter Suzanne Vega komt in augustus 2021 naar Brugge. Ze is de eerste naam op de affiche van het stadsfestival Moods!.

Normaal gezien was Suzanne Vega binnen een dikke maand al te gast op het podium van het Brugse stadsfestival. Dat was buiten de coronapandemie gerekend, die ervoor zorgde dat de volledige editie 2020 noodgedwongen werd geannuleerd. In 2021 vindt Moods! plaats van 30 juli tot en met 12 augustus 2021.

Meteen bevestigde de zangeres van onder meer ‘Luka' en ‘Marlene on the wall’ ook haar komst. Op dinsdag 4 augustus 2021 komt Suzanne Vega voor een exclusief zomerconcert naar het sfeervolle en intimistische binnenplein van het Gruuthusemuseum.