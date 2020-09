Uitgeverij brengt boek uit over geschiedenis gouverneurshuis op de Brugse Burg Mathias Mariën

10 september 2020

08u53 0 Brugge De Brugse auteurs Björn Crul en Roeland Van Den Driessche schreven in opdracht van de West-Vlaamse provinciegouverneur en van Uitgeverij Lannoo het boek ‘Het Gouverneurshuis. Een verborgen parel in Brugge’.

Aan de hand van foto’s en historische documenten worden lezers onder meer meegenomen langs de bijzondere kunstcollectie in het huis. Er is ook aandacht voor de opvallende gasten die er verbleven. Het gerenoveerde gouverneurshuis kent dan ook een lange geschiedenis. Tot in de 18de eeuw was het een onderkomen van de bisschoppen van het bisdom Brugge. Nadien trokken Franse prefecten er in. Na de Belgische onafhankelijkheid namen de West-Vlaamse gouverneurs er hun intrek.

Het boek ‘Het Gouverneurshuis. Een verborgen parel in Brugge’ telt 160 pagina’s en kost 24,99 euro.