Uitgeleverde Italiaan werkte als chauffeur voor mensensmokkelbende Siebe De Voogt

18 augustus 2020

12u53 0 Brugge Een 35-jarige Italiaan blijft een maand langer in de cel op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. M.G. werd recent uitgeleverd aan ons land. Hij gaf toe dat hij als chauffeur werkte voor een mensensmokkelbende.

Twee mannen boden zich op 3 februari 2019 met hun Fiat Punto aan bij de grenspost aan de ferry Pride of York in Zeebrugge. Ogenschijnlijk ging het om twee Italianen, maar verder onderzoek bracht aan het licht dat één van hen in werkelijkheid een Albanees was die gebruik maakte van een Italiaanse identiteitskaart. De Italiaanse bestuurder werd gearresteerd en verbleef enige tijd in voorlopige hechtenis.

Het onderzoek ging verder en leidde de speurders tot bij een landgenoot van de man. M.G. (35) zou eveneens betrokken zijn geweest bij de mensensmokkel en werd recent opgehaald in Italië door agenten van de scheepvaartpolitie. Hij gaf tijdens z’n verhoor toe dat hij het slachtoffer vanuit z'n thuisland tot in Brussel voerde. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagmorgen met een maand. Het onderzoek zou intussen zo goed als afgerond zijn.