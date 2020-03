Uitgeleende doelman van Club Brugge krijgt rijverbod voor snelheidsovertreding Siebe De Voogt

12 maart 2020

14u27 0 Brugge Karlo Letica (23), de doelman die momenteel door Club Brugge uitgeleend wordt aan de Italiaanse eersteklasser SPAL, heeft in de Brugse politierechtbank een rijverbod en boete gekregen voor een snelheidsovertreding in Brugge. De Kroaat reed 81 km/uur in de bebouwde kom.

De jonge doelman van Club Brugge reed één kilometer per uur te snel om een minnelijke schikking te krijgen. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge wees de rechtbank op het voorbeeldige gedrag van zijn cliënt. “Ik wil u vragen om hem een gele kaart te geven", richtte hij zich tot de politierechter. “Die jonge voetballers krijgen een grote auto. Meestal hebben ze ook grote voeten.” Van Steenbrugge had er bij aanvang van zijn pleidooi al fijntjes op gewezen dat Letica dit seizoen wordt uitgeleend aan de Italiaanse eersteklasser SPAL. “Zijn periode bij Club Brugge is niet zo goed afgelopen. Momenteel staat er een betere doelman tussen de palen.” De strafpleiter doelde met zijn uitspraak op Simon Mignolet, die momenteel de onbetwiste nummer 1 is bij de competitieleider. De politierechter hield rekening met het blanco strafblad van de Kroatische keeper en legde hem 11 dagen rijverbod en 400 euro boete op.