UIT ETEN. Sfeerbistro De Twijfelaar Brugge

Brugge

Sfeerbistro ‘De Twijfelaar’ pakt graag uit met heel wat kunstwerken aan de muur. Wellicht net iets minder bekend bij het brede publiek, maar echte Bruggelingen vinden er vlot hun weg naartoe. In maart wordt het volledige interieur trouwens vernieuwd. Redenen genoeg dus voor een bezoekje. Lees hier meer over al onze restaurantrecensies in Vlaanderen.