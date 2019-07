UIT ETEN: De Mangerie in Brugge: wereldkeuken van een ongekend niveau Benny Proot

09 juli 2019

14u37 0 Brugge Koning Filip, toen nog prins Filip, kwam er langs in 2007. En ook Colin Farrell liet zich tijdens de opnames van ‘In Bruges’ verwennen door chef-kok Kristof Deprez. Hoog tijd om eens binnen te stappen in De Mangerie voor een kennismaking met een verfijnde wereldkeuken in een vernieuwd en stijlvol kader.

Bij het binnenkomen in het statige herenhuis in de schaduw van het Belfort vallen meteen de awards op die chef Kristof in de loop der jaren wist te vergaren. Meteen weet je: dit is top. Na de verwelkoming door de gastvrouw zien we dat er op tafel naar perfectie gestreefd wordt: een verse bloem, boter met een sneuf grof zeezout, een kruidenmengsel en broodjes die net door een ambachtelijke bakker uit de oven lijken gehaald. Als aperitief opteer ik voor een negroni. Die wordt aangeboden zoals het hoort: fris, pittig, sterk én met een vers schijfje limoen. Mijn partner opteert voor een glaasje oude port. Meteen krijgen we ook broodstengels en een humus van rode biet aangeboden.

Voor 37 euro krijg je in De Mangerie al twee gangen, wij kiezen voor de vier gangen van 60 euro. We kunnen daarbij telkens kiezen uit drie schotels. Beginnen doe ik met krokante sushi gevuld met op de barbecue bereid picanha, het staartstuk van het rund dat de Zuid-Amerikanse keuken domineert. Dit topgerechtje opent zoet, maar heeft een licht zure nasmaak. Heerlijk. Het sausje op basis van gember gebruik ik met mate om het heerlijke contrast niet te verknallen. We opteren voor de atypische huiswijn uit Sicilië. Droog met lichte houttoets, minder fruitig zoals bij de meeste Zuid-Italiaanse wijnen.

De chef komt bij mijn volgende gerechtje, de vitello tonnato, persoonlijk de licht gedroogde ganzenlever schilferen. Mijn tafelgenote kiest voor een carpaccio van inktvis. Alweer wordt gewerkt met subtiele en diverse smaken: limoen, een kransje met dille en radijs, en miniscule noedeltjes bewerkt met sushi-azijn. Voor de fans van asperges -ja, ook die hebben we geproefd- is er goed nieuws: de lekkernij heeft een lichte barbecuesmaak en wordt geserveerd met een espuma van citroentijm en wijngaardslakken. Lekker en allerminst uitgedroogd. Als derde gerecht kies ik voor de kipcurry en kikkerbillen, opgediend met gebakken rijst en seizoensgebonden asperges. Eindigen doen we met een dessert: een heerlijk pistachekrokantje met witte chocolade en gember Geen enkel gerecht heeft ons vandaag ontgoocheld. Je spendeert in De Mangerie iets meer dan in een ander restaurant, maar de culinaire wereldreis die je in de plaats krijgt, is onvergetelijk.

Sterren: 5/5

Eten: 10/10

Bediening: 10/10

Comfort: 10/10

Prijzen:

Twee gangen: 37 euro

Drie gangen: 49 euro

Vier gangen: 60 euro

Adres: Oude Burg 20

Reserveren: 050/33 93 36

Gesloten op: zondag, maandag en op feestdagen