UCI keurt parcours WK-tijdrit goed: ’t Zand verandert in wielerarena Mathias Mariën

12 juni 2019

07u01 0 Brugge Goed nieuws voor koersliefhebbers: de UCI heeft het parcours voor het WK tijdrijden in 2021 tussen Knokke en Brugge goedgekeurd. De aankomst op ’t Zand is op enthousiasme onthaald. “We willen de Bruggeling erbij betrekken en er één groot feest van maken”, zegt schepen van Sport Franky Demon. Een ritje door het historisch centrum is dan weer niet mogelijk.

Wat al lang in de lucht hing, is nu officieel: het grootste plein van Brugge wordt de aankomstplaats van het grootste eendagsevent in de wielerwereld. Een delegatie van de internationale wielerunie UCI was eind vorige week te gast in België en nam het parcours tussen Knokke, waar wordt gestart op de Zeedijk, en Brugge vakkundig onder de loep. “Ze reageerden heel enthousiast”, zegt Brugs sportschepen Franky Demon (CD&V). Het bestuur bewijst op die manier dat Brugge - na het verlies van de start van de Ronde van Vlaanderen - nog steeds een wielerstad wil zijn.

Het vernieuwde plein ‘t Zand genoot van bij aanvang de voorkeur van het Brugs stadsbestuur. Er was dan ook niet veel overtuigingskracht nodig om de wielerbazen te overtuigen. Wie de renners van dichtbij wil zien, zal evenwel niet in de binnenstad moeten postvatten. Een ommetje door het Brugs stadscentrum bleek technisch en praktisch niet haalbaar. “In de eerste plaats, omdat de kasseien in de binnenstad niet ideaal zijn om met een tijdritfiets over te rijden. Ook voor het verkeer bleek het een moeilijk verhaal”, aldus Demon, die wel van plan is het event groots aan te pakken.

Een passage door het centrum, bleek niet haalbaar. De kasseien in de binnenstad zijn niet ideaal om met een tijdritfiets over te rijden Franky Demon

“Het is alleszins de bedoeling meer te doen dan enkel de aankomstplaats van de coureurs. We willen er één groot feest van maken en ’t Zand ombouwen tot een wielerarena. Het is ook de bedoeling de Bruggeling die dag te betrekken bij het hele gebeuren.”

Hoe dat concreet zal vormgegeven worden, is nog even afwachten. De datum is nog veraf en er volgt ook nog overleg met Golazo, die de organisatie van de WK-tijdrit mee zal bepalen.

Mooie plaatjes

Sowieso zal het parcours tussen Knokke en Brugge mooie plaatjes opleveren. De wedstrijd wordt wereldwijd door tientallen landen live uitgezonden en zal publicitair een enorme meerwaarde betekenen voor zowel Knokke, Brugge als alle andere plaatsen die de revue zullen passeren, zoals Damme.

Brugge binnenrijden doen de renners via de Komvest en Gulden Vlieslaan. Eerder toonde Knoks burgemeester Leopold Lippens (GBL) zich al enthousiast over het event. “Knokke-Heist zal zich aan de wereld kunnen tonen. Dikke pluim voor schepen Jan Morbee die zich heel hard inzette om dit alles mogelijk te maken”, zei Lippens.

Het WK wielrennen 2021 vindt plaats tussen 18 en 26 september. De tijdritten van de verscheidene categorieën worden op diverse data verreden.