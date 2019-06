U2be trapt vierde Music For Life-actie op gang met verrassingsoptreden Bart Huysentruyt

12u32 0 Brugge ‘U2be – The Belgian U2 Experience’ trapt op woensdag 12 juni om 14 uur hun vierde Music For Life-actie op gang met een verrassingsoptreden op ’t Zand in Brugge. De coverband van U2 zet daarmee de goede doelactie extra in de verf.

“Naast een benefiet op 9 november veilen we dit jaar ook een gesigneerd shirt door de echte U2-leden. Alle opbrengst gaat integraal naar Think-Pink”, zeggen organisatoren Tom Claeys en Marianne Cattoor. “Beurtelings vindt de organisatie plaats in West- en Oost-Vlaanderen. Dit jaar is West-Vlaanderen weer aan de beurt. De band zal optreden in Het Entrepot in Brugge, waarbij dit keer de legendarische U2-plaat ‘Achtung Baby’ centraal zal staan.” Net zoals de voorbije jaren gaat ook dit jaar de opbrengst integraal naar Think-Pink, de organisatie die strijdt tegen borstkanker. Op het verrassingsoptreden van 12 juni kunnen al kaarten gekocht worden. “Vorig jaar hebben we de band tien keer aan het werk gezien, in heel Europa. Voor en na de optredens hebben we uren en dagen gewacht aan de stadions en hotels om de bandleden te pakken te krijgen. Bij drie van de vier, Bono, The Edge en Adam Clayton, is het gelukt. Hopelijk brengt dit unieke T-shirt heel wat centjes op voor het goede doel.”

