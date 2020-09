U heeft gekozen: gevel van De Vuurmolen krijgt rode kleur Bart Huysentruyt

01 september 2020

09u16 0 Brugge De Bruggeling heeft gekozen: het legendarische café De Vuurmolen krijgt na de renovatie een gevel in het rood met lichte toetsen. Zo'n 850 mensen brachten een stem uit.

Alken-Maes en uitbater Liesbeth De Reyghere organiseerden recent een poll om de Bruggeling en het grote publiek de kleur van de Vuurmolen te laten kiezen. Die stem was massaal en zeer duidelijk: van de ongeveer 850 deelnemers die hun stem uitbrachten via de poll op de Facebook- en Instagrampagina van Alken-Maes, koos een overweldigende 76 procent voor de rode gevel. “We zijn zeer aangenaam verrast dat zoveel mensen hun stem hebben uitgebracht", zegt De Reyghere. “De Vuurmolen maakt in Brugge duidelijk nog altijd iets los. De rode gevel lijkt mij ook een goede keuze: dit is de oorspronkelijke kleur van het gebouw. We gaan hiermee dus terug naar de roots. Het is een levendige kleur voor wat straks opnieuw een levendig café wordt.”

Nu de keuze gemaakt is, gaat De Reyghere samen met Alken-Maes aan de slag om de renovatie van het gebouw verder te organiseren. De Vuurmolen zal openen in 2021 met een nieuwe naam. De naam wordt kort voor de opening bekend gemaakt.