Twintigtal transmigranten uit vrachtwagen gehaald op N31 richting Zeebrugge Siebe De Voogt

26 oktober 2019

09u36 22 Brugge De federale wegpolitie heeft zaterdagmorgen een twintigtal transmigranten uit een vrachtwagen bevrijd op de N31 in Brugge. De truck reed richting Zeebrugge, maar over de verdere omstandigheden is weinig bekend.

De vrachtwagen stond stil op de rechterrijstrook van de Expresweg ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge. Hij was wellicht op weg naar Zeebrugge. Of de politie hem staande hield, of de trucker zelf tot stilstand kwam toen hij lawaai hoorde uit z’n laadruimte is nog niet duidelijk. De federale wegpolitie kwam massaal ter plaatse en zou een twintigtal transmigranten uit de vrachtwagen gehaald hebben. De illegalen en de vrachtwagenchauffeur werden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De N31 is intussen opnieuw vrij voor het verkeer.