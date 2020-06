Twintigtal studenten geëvacueerd na brand aan studentenhuis: twee koten wellicht onbewoonbaar Siebe De Voogt

10 juni 2020

Brugge In de Joseph Wautersstraat in Sint-Michiels, bij Brugge, is woensdagnamiddag brand uitgebroken aan het studentenhuis Kotville. Een twintigtal studenten moest worden geëvacueerd. Twee koten zijn wellicht tijdelijk onbewoonbaar.

Het automatisch brandalarm van de voorziening trad even na 15 uur in werking. Boven het gebouw was een grijze rookpluim te zien. Alle aanwezige studenten, een twintigtal, werden geëvacueerd en moesten buiten plaatsnemen. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur al bij al snel onder controle. Vermoedelijk ontstond de brand in de tuin aan het gebouw. De conciërge had eerder op de dag onkruid weggebrand met een gasbrander. Wellicht vatte de houten gevelbekleding van de studentenvoorziening en de daaronder liggende isolatie daarbij vuur. De vlammen verspreidden zich langs de muur tot bij de tweede verdieping. Twee studentenflats zijn wellicht tijdelijk onbewoonbaar. Voor de huurders wordt een andere onderkomen gezocht. De andere studenten konden mochten na het vrijgeven van de gebouwen terugkeren naar hun kot.