Twintiger ziet voorwaardelijke celstraf omgezet worden in 15 maanden effectief na vandalenstreek in Brugge Mathias Mariën

03 maart 2020

16u50 0 Brugge Een 20-jarige man moet 15 maanden naar de cel nadat hij eind vorige week - wellicht in een dronken bui - 11 panden beschadigde in het centrum van Brugge. De jongeman kon ‘s ochtends aangetroffen worden door de politie en stond onder voorwaarden na een eerdere veroordeling voor drugsbezit en -verkoop. De rechtbank besloot zijn voorwaarden in te trekken, waardoor zijn eerdere straf effectief werd. Binnenkort wacht hem mogelijk nog een extra veroordeling voor de opzettelijke vernielingen. “Hij kon geen logische verklaring geven voor zijn gedrag", zegt procureur Fien Maddens.

De feiten dateren van de nacht van 26 op 27 februari. De man had er net een avondje stappen opzitten en besloot op zijn weg een spoor van vernielingen aan te brengen. Uiteindelijk bleef de schade overal relatief beperkt. De man kon opgepakt worden door de politie, maar uit zijn verhoor werden de agenten niet veel wijzer. De verdachte verklaarde een black-out te hebben en had ook gedronken. Extra pijnlijk voor de man is dat hij onder probatievoorwaarden stond na een eerdere veroordeling voor drugsbezit- en verkoop. Hij kreeg toen 15 maanden cel met voorwaarden opgelegd. Voorwaarden die hij met deze nieuwe feiten schond.

De verdachte moest dinsdagochtend voor de rechtbank verschijnen en zag zijn voorwaarden ingetrokken worden. Concreet wil dat zeggen dat de 15 maanden cel die hij kreeg, effectief worden. Binnenkort wacht hem mogelijk nog een extra straf voor de opzettelijke beschadigingen van eind vorige week.