Twintiger sticht brand voor deur van ex-vriendin, omdat hij zoontje niet meer mag bezoeken Siebe De Voogt

20 juli 2020

15u07 0 Brugge Een 28-jarige Bruggeling riskeert een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor de belaging van z'n ex-vriendin. Nadat N.P. te horen kreeg dat hij hun zoontje niet meer mocht bezoeken, stichtte hij brand voor de deur van haar appartement.

Het slachtoffer had tot april vorig jaar een relatie met N.P. Twee maanden na hun breuk moest de politie een eerste maal tussenkomen. “De beklaagde had ingebroken in haar appartement en enkele fotokaders van hun kind meegenomen", stelde de procureur. “In augustus deed het slachtoffer aangifte van belaging. Ze kreeg dagelijks berichten van mijnheer over zijn bezoekrecht. Hij dreigde ermee hun kind af te nemen. In november trapte hij nog eens de voordeur in van haar appartement.”

Valies met kleren

Kort nadien besliste de jeugdrechter om het omgangsrecht van N.P. fel te beperken. De man kampte immers met een alcoholverslaving en drugsprobleem. Op 3 december deelde het slachtoffer de beslissing mee aan haar ex-vriend. Die ging compleet over de rooie. “De beklaagde stampte op de voordeur van haar appartement, maar raakte niet binnen. Hij versleepte dan maar een valies met kleren van een andere bewoner, die in de gang stond, tot aan de deur. Met een aansteker stak hij de kledij in brand.” Het vuur sloeg gelukkig niet over naar het appartement van het slachtoffer, die binnen aanwezig was met haar 2-jarig zoontje.

De vader van het kind kon ter plaatse door de politie worden ingerekend. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter en kwam na twee maanden voorhechtenis voorwaardelijk vrij. In april dit jaar vloog hij al opnieuw achter de tralies, nadat hij z’n ex een nieuwe sms had gestuurd. “Volgens de psychiater heeft de man nood aan begeleiding”, stelde de procureur. “Ik vorder dan ook een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar.” De verdediging kon zich vinden in die straf. “Mijn cliënt heeft de situatie zeer onhandig aangepakt”, pleitte advocate Fabienne De Smet, die ook de houding van het slachtoffer laakte. “Had zij zich iets flexibeler opgesteld, was dit misschien niet gebeurd. Ze hadden een omgangsregeling en die verliep goed. Zij begon echter plots te bepalen wanneer en hoeveel mijn cliënt zijn zoontje mocht zien. Dat zorgde voor frustraties.” Vonnis op 31 juli.