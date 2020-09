Twintiger drie keer onder invloed betrapt op enkele maanden tijd: politierechter neemt wagen af Mathias Mariën

15 september 2020

19u35 3 Brugge Een 22-jarige man uit Brugge is zijn wagen kwijt omdat hij in minder dan acht maanden tijd drie keer onder invloed achter het stuur van zijn wagen betrapt werd. “Het spijt me. Ik heb het nu echt wel begrepen”, klonk de povere uitleg.

De twintiger werd in juli 2019 bij een routinecontrole langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge tegengehouden. Hij bleek 1,95 promille alcohol in zijn bloed te hebben. “Hij had een nieuwe wagen en had thuis wat gedronken. Daarna maakte hij de domme beslissing om nog een toertje te gaan rijden”, pleitte zijn advocaat. Die domme beslissing herhaalde hij in februari 2020 echter opnieuw. Hij reed toen in de Vlamingstraat in Brugge toen de politie hem staande hield en had 1,63 promille in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Een maand later had hij zijn rijbewijs amper terug of het was alweer prijs. Deze keer trok hij langs de Torhoutse Steenweg in Zedelgem de aandacht van de politie. Hij stond aan de kant met zijn vier knipperlichten op en twee lekke banden. Even voordien was hij tegen een verkeersgeleider gereden. Deze keer had hij 1,88 promille alcohol in zijn bloed.

De politierechter gaf hem een boete van 6.400 euro, waarvan 1.600 euro voorwaardelijk, en een rijverbod van zes maanden. Als hij daarna zijn rijbewijs nog terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor medische, psychologische, praktische en theoretische proeven. Bovendien zal hij een jaar lang een alcoholslot in zijn wagen moeten installeren. Zijn Volkswagen Golf werd verbeurd verklaard.