Twintiger die minderjarig meisje achtervolgde blijft maand langer in de cel Siebe De Voogt

17 juli 2020

17u28 0 Brugge Een 28-jarige Bruggeling blijft een maand langer in de cel voor de aanranding van de eerbaarheid en belaging van een minderjarig meisje. De man achtervolgde het slachtoffer kort voor de zomer en werd vorig weekend opnieuw in de buurt opgemerkt door haar vader.

Het minderjarig meisje werd op 28 juni tijdens een avondwandeling in Brugge achtervolgd door een man op een fiets. Ze werd gevolgd tot in de garage van haar woning, maar daar bleef het ook bij. Voor zover bekend werd het jonge slachtoffer niet aangeraakt door de man. De verdachte nam na het voorval de vlucht, maar werd afgelopen zondag in dezelfde buurt opgemerkt door de vader van het meisje. De politie kwam ter plaatse en kon de twintiger in de boeien slaan. Verder onderzoek moet uitwijzen of enkele eerdere meldingen van gelijkaardig vreemd gedrag aan de man gelinkt kunnen worden. Er wordt ook onderzocht of hij nog voor dergelijke feiten in aanmerking komt. De verdachte werd in februari 2019 al tot twee jaar cel veroordeeld voor gelijkaardige feiten.