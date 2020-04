Twintiger blijft een maand langer in de cel nadat hij agenten bespuwde in station van Brugge Siebe De Voogt

28 april 2020

15u19 0 Brugge Een twintiger uit het Brusselse blijft nog een maand langer in de cel, nadat hij eind maart spuwde in de richting van enkele agenten in het station van Brugge. Dat heeft de raadkamer dinsdagochtend beslist. Ook de aanhouding van zijn kompaan werd verlengd.

De Brusselaars van 19 en 23 jaar oud namen op zondagnamiddag 29 maart de trein richting Oostende. Naar eigen zeggen wilden ze er een vriendin bezoeken. Onderweg maakten ze echter flink wat amok in hun wagon. De mannen zouden krassen getrokken hebben in een zetel en bovendien hadden ze geen geldig ticket bij. Toen de conducteur hen daarover aansprak, ontstond een hevige schermutseling. Eén van de jongeren bedreigde de man met een mes. De conducteur kon ontkomen, sloot de agressievelingen op in hun wagon en verwittigde de politie.

In het station van Brugge stonden enkele leden van het speciaal opgerichte Quick Response Team Corona de trein op te wachten. De twee Brusselaars gaven zich echter niet zonder slag of stoot over. Een van hen hoestte en spuwde in de richting van de agenten: iets wat in coronatijden bijzonder ernstig wordt genomen. Samen met zijn kompaan werd de man aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van weerspannigheid, verboden wapendracht en bedreigingen. De raadkamer verlengde hun aanhouding dinsdagochtend voor een tweede keer met een maand.