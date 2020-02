Twintig wachtenden voor plaatsje in internaat van De Kaproenen Bart Huysentruyt

13 februari 2020

10u41 0 Brugge Leerlingen van het MPI De Kaproenen hebben de nacht creatief doorgebracht in de ontspanningszaal van hun internaat. Met de sleepover klagen ze het schrijnend tekort aan plaatsen in internaat De Hazelaar aan.

De vraag naar een plaats in het internaat is vele malen groter dan het aanbod, waardoor ook kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften in de kou blijven staan. “Wij hebben dit probleem op een ludieke wijze aangekaart door een groep leerlingen op de teldatum in de speelzaal van het internaat te laten overnachten”, zegt directeur Nancy Craeye, “maar de situatie is ernstig.”

Zowel de school als het internaat kampen met capaciteitsproblemen. De school heeft de maximumcapaciteit bereikt en heeft nu al een wachtlijst van 15 kinderen terwijl het schooljaar nog vijf maanden duurt. Voor het internaat zijn er twintig wachtenden. “Het capaciteitsprobleem in het buitengewoon onderwijs leidt tot schrijnende situaties. Het gaat niet om ouders die school A boven school B verkiezen voor hun kind. Het gaat om onder andere kinderen die door hun problematiek of door hun context thuis op het internaat zouden moeten verblijven. Dat wij hen noodgedwongen moeten weigeren, is onverantwoord. Ik bespaar u de hartverscheurende verhalen van zowel ouders als kinderen, consulenten en jeugdrechters, die ons smeken om een plaats op het internaat", zegt algemeen directeur Wim Van Kerckvoorde van scholengroep Impact.

De school heeft de verificateur van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ingelicht over het initiatief. Het is aan de hogere overheid om meer geld te spenderen aan opvangplaatsen voor deze doelgroep, zegt de school.