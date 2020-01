Twintig inbraken sinds jaarwisseling, dus zet stad Brugge extra in op inbraakpreventie Mathias Mariën

20 januari 2020

16u19 5 Brugge De stad Brugge organiseert een pop-up infostand over inbraakpreventie nadat de voorbije weken twintig inbraken werden vastgesteld in Assebroek en Sint-Kruis.

Concreet zijn er sinds de jaarwisseling al veertien inbraken in woningen en zes in andere gebouwen gebeurd. In dezelfde periode vorig jaar waren dat zeven woninginbraken en twee in andere gebouwen. De kleine alarmbelprocedure is opgestart bij de lokale politie. Burgemeester Dirk De fauw: “In het kader van deze procedure is een extra politionele actie georganiseerd. Stad Brugge wil de bewoners oproepen om genoeg waakzaamheid aan de dag te leggen.” Het stadsbestuur organiseert daarom op woensdag 22 januari van 13 tot 16 uur in Daverlo (centrale gang) een pop-up infostand over inbraakpreventie. “Op deze stand krijgen de bezoekers tips over hoe ze een inbraak in hun woning kunnen vermijden. Er kunnen ook vragen gesteld worden over inbraakpreventie aan de diefstalpreventieadviseur”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis.