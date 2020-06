Tweesterrenrestaurant De Jonkman opent maar op 17 juni: “Tijd nodig om ons voor te bereiden” Bart Huysentruyt

03 juni 2020

09u03 0 Brugge Tweesterrenrestaurant De Jonkman in Sint-Kruis bij Brugge gaat pas open op 17 juni. Dat zegt chef Filip Claeys. Als de horeca vandaag groen licht krijgt om komende maandag te heropenen, zal dat dus voorlopig zonder het toprestaurant zijn.

“Het is veel te vroeg dag”, zegt Filip Claeys. “In Nederland kreeg de horeca een maand tijd om zich voor te bereiden op de heropening met duidelijke richtlijnen. Hier moeten we nog altijd wachten op een ministerieel besluit. De voorzorgsmaatregelen die we moeten nemen, zullen we dan pas kunnen aftoetsen aan onze zaak. Het hangt er dus vanaf wat de minister vandaag zal zeggen.” Er circuleerden de afgelopen dagen al verschillende mogelijke richtlijnen. Zo wordt voorgesteld om met een mondmasker de klanten te gaan bedienen. Chef Filip Claeys heeft er een dubbel gevoel bij. “Los van het feit dat dat geen pretje wordt om zo te werken, vind ik het ook erg onpersoonlijk. Klanten verwelkomen, dat doen we meestal met de grote glimlach. Nu zullen de klanten die uitdrukking op het gezicht niet kunnen zien. Het is een beetje asociaal.”

Takeaway blijft

Reservaties lopen wel binnen, ook door groepen van tien personen. “Er heeft me nog niemand verteld hoeveel mensen samen aan een tafel mogen zitten", zegt Claeys. “Dat is dus allemaal afwachten. Als ik de afstandsregels toepas in mijn zaak, dan kunnen zo'n dertig mensen plaatsnemen. Dat is zowat twee derde van de capaciteit. Mijn twaalf personeelsleden staan te trappelen om weer te mogen beginnen, ik ook. De takeaway, die ik tijdens deze periode ben opgestart, zal blijven bestaan. Ik krijg daar leuke reacties op en we spreken er een nieuw publiek mee aan. Tegelijk gaan we ook thuis bij de mensen gaan koken. Daar kan ik ook een paar mensen van mijn team bij inschakelen.”