Tweesterrenchef De Jonkman start met takeaway: "Mijn lievelingskost aan een schappelijke prijs"

27 april 2020

18u26 0 Brugge Hij heeft de boot lang afgehouden, maar Filip Claeys van tweesterrenzaak De Jonkman in Sint-Kruis start deze week dan toch met een takeawaykeuken. Verwacht geen echte sterrenmaaltijden, want die kwaliteit kan Claeys naar eigen zeggen niet garanderen. “Liever serveer ik mijn lievelingsgerechten aan een democratische prijs", zegt hij.

Steeds meer restauranthouders beseffen dat de lockdown voor hen nog lang niet voorbij is. Nu ze zeker nog tot minstens 8 juni moeten wachten om (beperkt) hun deuren te openen, starten degenen die het nog niet deden met takeaway. Ook tweesterrenchef Filip Claeys van De Jonkman schiet in actie.

Ik zie dat collega’s wel proberen om een sterrenkeuken aan te bieden, maar mij lijkt het onbegonnen werk. Het is voor klanten moeilijk om die voorbereide gerechten correct af te werken Filip Claeys, De Jonkman

“De machines in de keuken liggen te lang stil”, zegt hij. “Ik wil ze stilaan warm draaien voor de dag dat we opnieuw definitief mogen openen. Mijn personeel zit intussen thuis onder economische werkloosheid. Na weken van klusjes en fietstochtjes jeuken mijn handen om in de potten te roeren. Ik heb de afgelopen dagen nagedacht over de keuken die ik wil serveren via takeaway. Dat kan geen sterrenkeuken zijn. Ik zie dat collega’s dat wel proberen, maar mij lijkt het onbegonnen werk. Het is voor klanten moeilijk om die voorbereide gerechten correct af te werken.”

Stoverij en soep van noordzeevis

Dus zal Filip Claeys elke week een aantal persoonlijke favorieten klaarmaken. Op zijn eigen wijze, uiteraard. “Ik heb al een twaalftal gerechten op papier. Ik denk aan een salade niçoise, vol-au-vent met riz de veau en verse frietjes, een stukje varkensvlees met picklessaus en spitskoolsalade, rundsvleesstoverij met witloofsalade en frietjes, of een gepocheerd patatje en een vissoepje met twee van mijn favoriete noordzeevissen. De inspiratie komt vanzelf.”

Het is absoluut niet de bedoeling om 500 gerechten per dag te verkopen en winst te boeken. Ik wil gewoon weer aan de slag gaan Filip Claeys, De Jonkman

Het zijn de gerechten die hij thuis voor vrouw en twee kinderen ook klaarmaakt, alleen zal hij ze nu op iets grotere schaal aanbieden. “Ik mis mijn klanten”, zegt Claeys. “En het is ook een manier om opnieuw in contact te komen met mensen. De gerechten zal ik aanbieden aan 20 euro per maaltijd. Daarmee geraak ik net uit de kosten. Het is absoluut niet de bedoeling om 500 gerechten per dag te verkopen en winst te boeken. Ik wil gewoon weer aan de slag gaan.”

Wake-upcall

Afhalen zal telkens op dinsdag en vrijdag kunnen. In de weekends zijn er geen gerechten. “Dan concentreer ik me volledig op mijn gezin”, zegt Filip Claeys. “De voorbije weken hebben we heel veel tijd met elkaar doorgebracht. Het heeft me doen nadenken over hoe belangrijk het is om die momenten samen te hebben. Ik werk al veertien jaar onafgebroken aan mijn zaak. Deze coronaperiode is wat dat betreft toch een wake-upcall.”

