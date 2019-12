Tweedeverblijf in hartje Brugge gaat in rook op: “Hebben heel veel geluk gehad” Mathias Mariën

10 december 2019

07u11 10 Brugge Op de hoek van de Korte Riddersstraat en het Sint-Maartensplein in het centrum van Brugge is maandagavond brand uitgebroken in een appartement. De bewoners - toeristen die er verbleven - waren op dat moment niet aanwezig. De woning is onbewoonbaar verklaard. “We hebben heel veel geluk gehad. De rookmelders hebben erger voorkomen”, zegt eigenaar Benedict Stael.

Het was de buurvrouw die even voor 22 uur de rookmelders van het pand hoorde afgaan. Op dat moment was er al een hevige rookontwikkeling zichtbaar. De vrouw aarzelde dan ook niet en alarmeerde meteen de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse had de brandweer de situatie snel onder controle. “Zij hebben echt fantastisch werk geleverd”, zegt Benedict, die een café heeft in Oostkerke en het appartement gebruikt als tweedeverblijf.

De schade is aanzienlijk. Roet kruipt jammer genoeg overal. Maar alles samen is er wel veel erger voorkomen Benedict Stael

Toeristen

Een beperkt aantal weken per jaar - als de familie zelf niet aanwezig is - wordt het appartement verhuurd aan toeristen. Dat was ook maandagavond het geval. De drie vrouwen waren op het ogenblik van de brand niet aanwezig en zagen bij terugkomst dat het pand in rook was opgegaan. De brandweer kon wel nog hun valiezen uit de brand redden. Benedict Stael is vooral opgelucht dat er niemand gewond raakte. “Achteraf bekeken hebben we enorm veel geluk gehad. De rookmelders hebben hun nut bewezen. Ze zijn goud waard. Al moeten we ook onze buurvrouw dankbaar zijn”, zegt Stael. Het kordate optreden van de brandweer kon echter niet voorkomen dat het appartement onbewoonbaar is. Volgens de eerste vaststellingen ligt een kortsluiting aan een verwarmingselement in de zithoek aan de oorzaak. “De schade is aanzienlijk. Roet kruipt jammer genoeg overal. Maar alles samen is er wel veel erger voorkomen”, aldus Benedict.

Verzekering

Dat de familie niet bij de pakken blijft zitten, bewijst hun inspanningen om het appartement zo snel als mogelijk terug op te knappen. Deze week nog komt er een gespecialiseerde firma langs om alles op te kuisen. “Ik heb ook al verschillende vrienden opgetrommeld om de komende tijd te komen helpen. Het belangrijkste is nu om het roet en de geur te verwijderen. Sowieso moet alles ook opnieuw geschilderd worden. Als alles goed gaat, hoop ik dat we het gebouw binnen een maand opnieuw kunnen gebruiken als tweedeverblijf. Daarna zal het wachten zijn op een overkomst met de verzekering”, besluit Benedict, die maandagavond opvang voorzag voor de drie toeristen die hun slaapplek noodgedwongen moesten verlaten. Onder het getroffen appartement is ook een kapperszaak gevestigd, maar die kon bijna volledig gevrijwaard worden.