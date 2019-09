Tweede tafelschuimster steelt trolley van toeristen en gaat nadien op restaurant Siebe De Voogt

24 september 2019

14u42 0 Brugge Een 56-jarige tafelschuimster riskeert opnieuw 8 maanden cel, ditmaal voor een diefstal in Brugge. Maria L. ging aan de haal met de trolley van toeristen en ging nadien doodleuk op restaurant. Uiteraard zonder de rekening te betalen.

Maria L. (56) was al langer een bekende bij de Brugse horeca, toen ze op 31 juli een hotel in de stad binnenstapte. Op de camerabeelden was te zien hoe ze kort nadien buiten kwam met een zwarte trolley. De koffer bleek eigendom te zijn van twee Argentijnse toeristen. Lang moest de politie niet zoeken naar de dievegge. Na de diefstal ging ze immers drie glazen wijn drinken in een café. Daarna volgden nog twee wijntjes in een nabijgelegen restaurant. Toen Maria L. de drankjes niet wilde betalen, belde de uitbater de politie op. In de toiletten van de zaak troffen de agenten de gestolen trolley aan. De tafelschuimster had de koffer op het toilet achtergelaten en maakte van de gelegenheid gebruik om de kleren van Argentijnse toeriste aan te trekken. Dinsdagmorgen moest Maria L. zich in de rechtbank verantwoorden voor de diefstal, maar de tafelschuimster weigerde haar proces bij te wonen. Het parket vorderde 8 maanden cel. Uitspraak op 22 oktober.