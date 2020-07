Tweede regenboogpad van Brugge ligt in winkelcentrum Zilverpand



Bart Huysentruyt

03 juli 2020

09u06 8 Brugge De stad Brugge heeft een regenboogzebrapad laten aanleggen in het Zilverpand, het winkelcentrum tussen Noord- en Zuidzandstraat.

Het kleurrijke pad ligt aan de ingang langs de Noordzandstraat. Het is al het tweede regenboogpad in Brugge, nadat in mei al één werd aangelegd op het domein van Sport Vlaanderen in Assebroek.

“We willen een warme stad zijn waar iedereen welkom is, ongeacht seksuele oriëntatie of genderdiversiteit”, zeggen burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We willen de boodschap uitdragen dat zowel Bruggelingen, bezoekers als ons eigen stadspersoneel zichzelf kunnen en mogen zijn in onze stad.”