Tweede besmetting in Brugge: ook leerling van Sint-Lodewijkscollege heeft coronavirus Bart Huysentruyt Mathias Mariën

09 maart 2020

19u10 230 Brugge Een leerling van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge is besmet met het coronavirus. Dat is door de school gecommuniceerd aan de ouders. Het zou het tweede geval zijn in Brugge.

“We werden vandaag door het Vrij CLB De Havens en door de ouders op de hoogte gebracht dat een van onze leerlingen besmet is met het coronavirus”, staat te lezen in een brief van adjunct-directeur Ann Blontrock van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. “De leerling krijgt de nodige verzorging. De ouders van de klasgenoten krijgen de richtlijnen in verband met verhoogde waakzaamheid. Ook de school neemt de nodige maatregelen.” Over welke leerling het precies gaat, wordt niet gecommuniceerd.

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zou het gaan om een tweede besmetting in Brugge. “Ik kreeg vorige vrijdag een bericht van de dienst Volksgezondheid dat er een coronabesmetting was vastgesteld in de stad. Over wie het gaat, werd niet gezegd omwille van de privacy.”