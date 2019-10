Twee uur verplichte stilte én maar twee keer per dag mailen op het werk: Brugs bedrijf gaat heel ver om burn-outs te vermijden Bart Huysentruyt

11 oktober 2019

12u38 0 Brugge Studiebureau Jonckheere uit Brugge, dat zich toelegt op infrastructuur- en mobiliteitsopdrachten, heeft een wel heel drastische maatregel genomen tegen mogelijke burn-outs bij het personeel. Tussen 8 en 10 uur ‘s morgens mag er niet gepraat worden én slechts twee keer per dag laat een IT-systeem e-mails toekomen. “Alles wat stoort, halen we eruit”, zegt zaakvoerder Koen Jonckheere.

Studiebureau Jonckheere kaapte met deze innovatieve manier van werken zopas de Liantis Award 2019 weg. “Alle e-mails aan medewerkers komen centraal toe dankzij een IT-systeem en we sturen de berichten dagelijks maar op twee momenten door naar onze 35 medewerkers”, vertelt zaakvoerder Koen Jonckheere (49). “Zo proberen we de e-mails, die toch vaak een stoorfactor zijn, te beperken. We spreken ook onze externe partners aan als ze teveel mails sturen.” Daarnaast geldt er in het bedrijf ook een bibliotheekuur, tussen 8 en 10. “Dat houdt in dat we elkaar intern niet storen tijdens de eerste twee werkuren van de dag”, vertelt Koen Jonckheere. “Met onze aanpak willen we het welzijn van onze medewerkers verhogen, betere kwaliteit nastreven en een stabiele werkomgeving creëren. Onze medewerkers ervaren dit zeker als iets positief.”

De zaakvoerder heeft immers al wel werkkrachten verloren door burn-out. “Ik begrijp dat het soms heel erg druk kan worden. We proberen daarom manieren te verzinnen om het werkklimaat zo aangenaam mogelijk te maken. Als het stil is tijdens die eerste twee uren van de dag, dan werken de mensen het hardst. Het komt de concentratie ten goede.”