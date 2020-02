Twee jonge honden sterven door vergiftiging na wandeling in park, baasje Patricia (45) ontroostbaar Bart Boterman

16 februari 2020

18u39 0 Brugge Patricia Vansevenant (45) uit Brugge is ontroostbaar nadat haar twee geliefde honden Radja en Wilfon stierven door vergiftiging, na een wandeling in het park Hof de Jonge in Kristus-Koning. De twee jonge boerboels, een Zuid-Afrikaans ras, overleden in een tijdspanne van amper zes uur. “Dit is een drama. Ik beschouwde mijn honden als mijn kinderen. Er is een dierenbeul aan het werk en ik moet andere baasjes waarschuwen”, getuigt Patricia, vol verdriet.

Vrijdagavond ging Patricia uit de Julius en Maurits Sabbestraat in Kristus-Koning zoals elke dag wandelen met haar twee jonge viervoeters Radja en Wilfon, 14 en 8 maanden oud. Ze liet haar honden loslopen in Hof de Jonge, vlakbij haar woning. “Opeens zag ik ze iets opeten. Ik riep hen nog terug, maar het was al te laat. Ik vermoedde toen nog niet dat het om vergif zou gaan. Eens we thuis waren, begonnen Radja en Wilfon zich raar te gedragen. ’s Nachts verslechterde hun toestand zienderogen. Wilfon begon over te geven en kreeg buikloop. Alles was met bloed doormengd. Radja bleek er minder erg aan toe, maar begon dezelfde symptomen te krijgen”, vertelt Patricia, medische pedicure van beroep. Ze verwittigde de dierenarts.

Nog twee likjes en dan gestorven

“Die zag meteen dat de situatie ernstig was en zou de praktijk in gereedheid brengen ter verzorging. Ik zou de honden meteen brengen met de wagen en sleepte de mand van Wilfon tot bij de voordeur. Hij strompelde echter terug naar de woonkamer, gaf mij nog twee likjes, zuchtte en sloot dan de ogen. Het heeft m’n hart gebroken”, getuigt Patricia. Op dat moment leek het alsof Radja het zou halen, maar zes uur later stierf het dier eveneens. “Ze werd verzorgd door de dierenarts, maar het heeft niet mogen zijn. Haar mand was doordrenkt van het bloed dat onder andere uit haar neus kwam. Verschrikkelijk”, aldus Patricia.

Andere baasjes waarschuwen

De dierenarts nam bloedstalen om op te sturen naar het labo. “Maar volgens de dierenarts is het nu al honderd procent zeker dat het om vergiftiging gaat aan de hand van de symptomen. Er moet een dierenbeul aan het werk zijn in het park. Daarom wil andere baasjes waarschuwen zodat andere honden dit niet overkomt. De persoon die het gif strooide, moet beseffen dat hij niet alleen dieren treft, maar ook hun baasjes", gaat Patricia Vansevenant verder. “Ik beschouwde mijn twee honden als mijn kinderen, nu mijn drie echte kinderen al uit het huis zijn. Ik ben kapot van verdriet. Het gemeentebestuur van Brugge roep ik op om camera’s te plaatsen in de stadsparken zodat de daders van deze gruweldaden gevonden worden.” Haar twee boerboels worden gecremeerd.