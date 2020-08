Twee jonge Brugse ondernemers maken gratis registratiesysteem voor horeca: “De sector heeft het al lastig genoeg” Bart Huysentruyt

07 augustus 2020

09u13 2 Brugge Andy Nestor en Maxim Van Walleghem hebben met hun IT-bedrijf Wallfar een app ontwikkeld die het registratiesysteem voor klanten eenvoudiger moet maken. De ondernemers trekken daarvoor rond in Brugge en leveren hun systeem gratis.

“Het zal ons geen eurocent opleveren”, zeggen Andy en Maxim. “Maar we beseffen dat de sector het heel erg lastig heeft en willen hen het leven wat makkelijker maken. Wie weet kunnen we in de toekomst nog meer betekenen voor deze ondernemers. We gaan ons systeem ook uitleggen aan het stadsbestuur. Zou het niet beter zijn dat elke horecazaak in Brugge hetzelfde online systeem gebruikt om klanten te registreren? Klanten met een smartphone kunnen een QR-code scannen en kunnen daarna hun gegevens invullen. Wie niet met de smartphone overweg kan of er geen heeft, kan die gegevens gewoon manueel laten invullen door de ober. De gegevens worden 14 dagen bijgehouden en daarna gewist.”

Geïnteresseerde horeca-ondernemers kunnen het systeem nu online vinden: www.wallfar.com/horeca.