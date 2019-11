Twee jonge broers openen Barlow in kelder van historisch pand: “Zeven dagen op zeven open” Bart Huysentruyt

08 november 2019

17u54 0 Brugge In een historisch keldergebouw in de Sint-Amandsstraat, onder het restaurant De Lange Muur, hebben twee broers zopas het gezellige Barlow geopend. Het was jarenlang de stek van de populaire Ierse pub Druid’s Cellar. “We willen een pleisterplek worden voor wie voor of na het eten nog iets wil drinken”, zeggen broers Adam (23) en Theo (20) De Cock.

Velen herinneren zich nog levend The Druid’s Cellar in de Sint-Amandsstraat. De Ierse pub draaide uitstekend, maar sloot twee jaar geleden plots de deuren. Het pand onder het restaurant De Lange Muur stond al die tijd leeg. Tot de vader van Adam en Theo De Cock het pand op het oog kreeg. Hans De Cock, die met zijn bedrijf Flandria Matic al jarenlang actief is in de verkoop van flipperkasten en biljarttafels aan cafés, zag er een ideale plaats in voor zijn twee zonen.

Het helpt uiteraard dat we broers zijn, we kennen elkaar door en door en komen goed overeen. Ik zal voornamelijk achter de bar staan, Theo neemt de zaal voor zijn rekening Adam De Cock

“We werken allebei al een tijdje in de horeca en droomden van een eigen zaak”, zegt Adam De Cock. “We hebben onder meer gewerkt bij restaurant Jilles, De Coulissen en Punta Est. In Barlow (de zaak verwijst naar de kelderruimte waar het in gevestigd is, niet naar voormalig Take That-frontman Gary Barlow, red.) kunnen we onze eigen vleugels uitslaan. Het helpt uiteraard dat we broers zijn, we kennen elkaar door en door en komen goed overeen. Ik zal voornamelijk achter de bar staan, Theo neemt de zaal voor zijn rekening.”

Het kelderpand oogt smaakvol aangekleed met leuke tafeltjes en zelfs een zithoek. De locatie onder de historische witte gewelven trekt zonder twijfel publiek aan. “We hebben zo’n vier maanden werk gehad aan de inrichting, want na twee jaar leegstand was er wel werk aan de winkel. Voor de inrichting gingen we in zee met interieurarchitect Vincent De Laere.”

Romantiek in Chesterfield-zetel

De bar zit helemaal vooraan, de toiletten achteraan. Wat meer verscholen staat de Chesterfield-zetel waar je met zijn tweetjes een romantische avond kan beleven. “We focussen ons voorlopig enkel op dranken”, zeggen de broers. “We hebben een mooie selectie aan bieren, wijnen en cocktails op de kaart staan. We mikken op een publiek dat voor of na een restaurantbezoek nog even komt verpozen in onze zaak. Dat kan overigens in een rustige sfeer. We zetten de muziek niet te luid. Binnenkort willen we ook hapjes kunnen aanbieden.”

Geheim adresje

In de zomer wil het duo ook een terras buiten plaatsen. Want vanaf de straatkant is Barlow niet zo goed zichtbaar. Het zou zomaar Brugges best bewaarde geheime adresje kunnen worden. Barlow is deze winter zeven dagen op zeven geopend.