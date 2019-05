Twee jaar werken gepland in wijk Bremlaan Bart Huysentruyt

28 mei 2019

20u53 0 Brugge De wijk rond de Bremlaan en de Nieuwe Sint-Annadreef in Sint-Andries krijgt een heraanleg.

Dat is niks te vroeg, want de weginfrastructuur is al een tijd verouderd en de rioleringen zijn vijftig jaar oud. “We investeren in de deelgemeenten. In Sint-Andries staat de wijk rond de Bremlaan en Nieuwe Sint-Annadreef als eerste geagendeerd”, zegt bevoegd schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Ook de bovengrondse infrastructuur in deze straten en in een aantal onderlinge verbindingspaden voor voetgangers is dringend aan heraanleg toe. “We voorzien snelheidsremmende maatregelen in de Nieuwe Sint-Annadreef. Die moeten het sluipverkeer en de snelheid verminderen. Er komen wegversmallingen en bushaltes met schuilhokjes”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. De investeringskost bedraagt ongeveer 3,6 miljoen euro. De werken zullen ongeveer twee jaar duren en starten in 2020.