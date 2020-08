Twee jaar voorwaardelijk voor brandstichting na ruzie over bezoekrecht zoontje Mathias Mariën

01 augustus 2020

07u09 0 Brugge De Brugse correctionele rechtbank heeft een 27-jarige Bruggeling veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor belaging, bedreigingen, brandstichting en diefstal. N.P. ging helemaal door het lint toen hij hoorde dat hij zijn zoontje enkel nog onder toezicht zou mogen zien.

Na de relatiebreuk in april 2019 begon P. zijn ex-partner steeds vaker lastig te vallen. Zo brak hij in juni binnen in haar appartement, om er kaders met foto’s van hun kind te stelen. Die zomer bestookte de beklaagde het slachtoffer ook dagelijks met berichten. In november trapte hij ook nog de voordeur van haar appartement in.

Ondertussen had de familierechtbank bij verstek beslist dat P. zijn tweejarig zoontje hoogstens nog een middag per week onder toezicht mocht zien. Toen de beklaagde daar op 3 december van op de hoogte werd gebracht, ging hij pas echt door het lint. Voor de voordeur van haar appartement stak P. zelfs een valies van een andere bewoner van het gebouw in brand. Ook na de tussenkomst van de politie bleef de man bedreigingen uiten.

N.P. mocht na twee maanden voorhechtenis de gevangenis al verlaten, maar zit sinds april opnieuw in de cel. Hij schond immers zijn voorwaarden door toch weer een sms te sturen naar zijn ex-vriendin. Zijn advocate Fabienne De Smet benadrukte dat haar cliënt enkel voldoende contact wilde met zijn zoontje. “Die kaders heeft hij trouwens teruggebracht, nadat hij de foto’s gekopieerd had. Zijn stoppen zijn op 3 december inderdaad doorgeslagen, maar dit was misschien allemaal niet gebeurd als mevrouw zich flexibeler had opgesteld.” De advocate kon zich vinden in een voorwaardelijke straf of een werkstraf.

De rechter veroordeelde P. uiteindelijk tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. De beklaagde zal zich de komende jaren wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. Zo kreeg hij bijvoorbeeld een absoluut contactverbod met zijn ex-partner opgelegd. P. moet aan het slachtoffer ook 1.250 euro schadevergoeding betalen.