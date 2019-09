Twee jaar na opening staat Goesepitte 43 al op KooKeet: “Niet verwacht, maar enorm gemotiveerd om er iets moois van te maken” Mathias Mariën

25 september 2019

12u47 0 Brugge Nog geen twee jaar na de opening van het restaurant, is ‘Goesepitte 43' al één van de deelnemers aan KooKeet. Chef-kok Jan Supply (36) is gezond nerveus. “Eerlijk? Ik had het niet verwacht. We namen deel aan de selectieproef met de gedachte ‘je weet maar nooit’, maar we hebben er ongelofelijk veel zin in”, zegt Supply.

Aan adelbrieven heeft de Brugse chef geen gebrek. Eerder had Jan de leiding in de keuken van gerenommeerde restaurants als ‘De Refter’ en “t Molentje’ in Zeebrugge. Met zijn eigen restaurant koos hij eind 2017 bewust voor gezelligheid en een beperkt aantal couverts. Zijn concept slaat aan, maar toch zien Supply en Yentl Versyp - die verantwoordelijk is voor de zaal - nog groeimogelijkheden. Hoewel ze centraal gelegen zijn in het stadscentrum, ligt het restaurant in een zijstraatje. “We kunnen zeker niet klagen over de bezetting, maar het kan nooit kwaad als een ruimer publiek onze keuken leert kennen. KooKeet is daarvoor een uitgelezen kans”, zegt Jan.

Trots

Dat ze nog geen twee jaar na de opening van hun zaak al op hét grootste culinaire event van Brugge zouden staan, durfden ze bij Goesepitte 43 niet dromen. “Natuurlijk zijn we enorm trots. Ik nam deel aan de selectieproeven met de gedachte ‘je weet maar nooit', maar blijkbaar konden we de jury toch overtuigen. Ook al hadden we het niet verwacht, de goesting om er een succes van te maken is groot", zegt Jan Supply. Om zich optimaal te kunnen voorbereiden blijft het restaurant deze week gesloten. Geen overbodige luxe, aangezien de chef-kok komend weekend ongeveer mikt op 3.000 gerechtjes. “We hebben gekozen voor een gerecht dat nauw aansluit bij het concept van onze zaak. Mensen kunnen het gerust zien als een ‘signature dish’, aangezien het ook op onze kaart staat. Al zal het tijdens KooKeet in iets minder uitgebreide vorm zijn”, zegt Supply. Het gerecht zal grotendeels bereid worden in de Mibrasa, een houtskooloven die de natuurlijke aroma’s van de ingrediënten beklemtoont en centraal staat in de keuken van Goesepitte 43.

Lamsnek

Jan Supply pakt tijdens KooKeet uit met langzaam gegaarde lamsnek, zoete aardappel, chorizo en spicy tomatensaus. “Het zou hele mooie reclame zijn als we dit weekend een goede beurt maken. Het is hard werken en vraagt veel voorbereiding, maar bovenal zijn we enorm trots dat we één van de 32 restaurant zijn die mag deelnemen”, besluit Supply, die ondertussen al contact had met verschillende collega’s om wat tips te vragen. Wie benieuwd is naar het gerechtje, kan vanaf zaterdag terecht op het Stationsplein.