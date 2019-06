Twee jaar cel voor diefstal van ladder, luchtmatras, sterke drank en… varkenshaasjes Jelle Houwen

25 juni 2019

Een 34-jarige man uit Brugge kan het stelen maar niet laten. K.V. werd eerder al 13 keer veroordeeld door de strafrechter, onder andere voor heel wat diefstallen, maar blijft toch verder doen. Deze keer kreeg hij opnieuw twee jaar cel voor een echte waslijst aan feiten. De helft van de feiten pleegde hij tussen november en december 2017, de ander helft rond mei en juli 2018. De man sloeg minstens 10 maal toe en stal vaak dingen die hij niet eens kan gebruiken, of waarvan hij vermoedde dat hij ze kon doorverkopen. Zo ging hij aan de haal met een aluminium ladder, twee luchtmatrassen, enkele windzeilen, witte stoelen en strandmateriaal. Ook enkele sleutelbossen van nietsvermoedende slachtoffers pikte hij mee. Hij sloeg toe in Brugge, De Haan en Blankenberge. Even vaak pikte hij echter levensbenodigdheden. Zo had hij eens zin in een lekkere maaltijd en stal dan maar een fles sterke drank en twee varkenshaasjes in de Delhaize. In andere supermarkten ging hij aan de haal met flessen gin, wodka en cava. Slechts een man stelde zich burgerlijke partij, niet toevallig omdat bij hem de meest waardevolle spullen werden gestolen: een trolley met allerlei spullen. Die man moet K.V. 2.463 euro terugbetalen.