Twee Fransen riskeren tot 4 jaar cel voor in totaal 35 bankkaartdiefstallen Siebe De Voogt

10 februari 2020

16u41 0 Brugge Twee Fransen uit Marseille staan in de Brugse rechtbank terecht voor hun betrokkenheid bij in totaal 35 bankkaartdiefstallen. Ali A. (33) en Mohamed D. (33) riskeren respectievelijk 4 en 1 jaar cel. Twee van hun kompanen kregen eerder al 4 en 3 jaar gevangenisstraf.

Twee verdachten gingen op 2 september 2017 in een Brugs bankkantoor aan de haal met de bankkaart van een man die net geld had afgehaald. Amper zeven minuten later gaven ze in een tankstation al 2.000 euro uit. De uitbater vertrouwde het zaakje niet en verwittigde de politie. Maxime T. uit Marseille kon uiteindelijk op 29 september ingerekend worden in het Brusselse. Zijn kompaan Enzo A. kon ontkomen. Onderzoek bracht aan het licht dat de bende rond T. in totaal 41 bankkaartdiefstallen pleegde. Meestal kwamen ze de codes van de slachtoffers te weten door shoulder surfing. Nadien haalden ze geld af van de rekeningen van hun bejaarde slachtoffers.

Maxime T. kreeg in mei 2018 4 jaar cel. Enzo A. werd in het najaar ingerekend en werd uiteindelijk veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar met uitstel. Maandagmorgen kwamen nog twee kompanen van de mannen voor de rechter. Ali A. (33) en Mohamed D. (33) komen net als Maxime T. uit Marseille en waren respectievelijk betrokken bij 29 en 6 feiten. Ze kwamen niet opdagen voor hun proces en riskeren bij verstek 4 en 1 jaar cel. Uitspraak op 9 maart.