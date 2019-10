Twee dagen voor grote verhuis ziet Myriam (67) gerenoveerde flat langs Brugse reien in rook opgaan Mathias Mariën

07 oktober 2019

12u13 0 Brugge Langs de Potterierei in Brugge is maandagochtend een appartement in vlammen opgegaan. De 67-jarige eigenares had de flat pas begin dit jaar gekocht en volledig gerenoveerd. Door de rookschade is haar nieuwe woonst plots onbewoonbaar. “Woensdag zou ik eindelijk verhuizen. Dit is een fikse tegenvaller”, zucht Myriam De Keyser.

Het waren de toekomstige buren van Myriam die omstreeks 9.30 uur merkten dat er iets gaande was. “Mijn vriendin riep dat ze iets verbrand rook. Toen ik in de trappenhal ging kijken, zag ik meteen heel wat rook. Aan de deur van de buren voelde ik ook heel wat warmte. Meteen daarna belde ik de brandweer”, getuigt Bjorn Vanovermeire. De man besloot om samen met zijn vriendin en baby van zes maanden naar buiten te gaan in afwachting van de hulpdiensten. Bij aankomst van de brandweer was er al een fikse rookontwikkeling in de flat. Ze hadden de situatie gelukkig snel onder controle en konden vermijden dat de drie andere appartementen in het gebouw schade opliepen.

Net gerenoveerd

Op dat moment kon eigenares Myriam De Keyser samen met de andere bewoners vanop straat enkel lijdzaam toezien hoe haar appartement in rook opging. De vrouw was duidelijk aangedaan. “Ik kocht het pas begin dit jaar en heb alles gerenoveerd. Van boven tot onder is het appartement gestript. Inclusief een nieuwe keuken en badkamer. Dit is een enorme tegenvaller”, zegt de 67-jarige vrouw. Extra pijnlijk is dat de renovatiewerken net achter de rug waren. “Het plan was om woensdag te verhuizen”, zucht Myriam. Opvallend: de vrouw woont momenteel in dezelfde straat op een steenworp van haar nieuw appartement en was dan ook razendsnel ter plaatse toen ze het nieuws van de brand vernam via haar toekomstige buurman. “Maar ik kon niks doen”, getuigt de vrouw. De brandweer verklaarde het appartement onbewoonbaar door de zware rookschade, waardoor Myriam, die momenteel in een huurhuis woont, noodgedwongen haar verhuis moet annuleren. Waar ze de komende maanden gaat wonen, is vooralsnog onduidelijk. Op 1 november moet ze namelijk haar huidige woning verlaten. Een deel van haar meubels was ook al verhuisd naar haar nieuwe flat.

Accidenteel

Over de oorzaak van de brand bestaat geen duidelijkheid. Vast staat dat een grote stapel tijdschriften en papier vuur vatte, maar hoe dat gebeurde kon niet met zekerheid gezegd worden. “Al is de oorzaak wel zeker accidenteel”, zegt de brandweer. Tijdens de bluswerken was de Potterierei een tweetal uur plaatselijk afgesloten. Er vielen uiteindelijk geen gewonden bij de brand.