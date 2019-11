Twee Brugse vrederechters en een hoofdgriffier riskeren tien maanden met uitstel voor foute uitbetaling verplaatsingsvergoedingen Cedric Matthys

15 november 2019

11u50 0 Brugge De Brugse vrederechter T.B. (54), zijn voorganger J.L. (73) en de hoofdgriffier S.D. (52) zijn donderdagvoormiddag voor de Gentse hof van beroep verschenen. De drie zouden onterecht voor duizenden euro’s verplaatsingsvergoedingen opgestreken hebben. De advocaten van de beklaagden schreeuwden de onschuld uit. “Deze zaak moet van A tot Z uitgespit worden.”

In november 2014 vielen 15 agenten van de gerechtelijke politie binnen op de griffie van het eerste kanton in het Brugse gerechtsgebouw. De inval kwam er na een brief van voorzitter van het kanton naar de procureur des Konings. Door een foute uitbetaling van de verplaatsingvergoedingen zouden de beklaagden volgens de briefschrijver voor duizenden euro’s onterecht opgestreken hebben.

Walter Van Steenbrugge, advocaat van de hoofdgriffier, sprak dit echter stellig tegen: “Intussen is het proces in de media al gevoerd, maar deze situatie is schrijnend. Zelfs de minister van Justitie weet niet hoe die verplaatsingsvergoedingen juist moeten uitbetaald worden. Ik lees letterlijk in een verslag dat de manier waarop gewerkt moet worden “nog gespecificeerd moet worden zodat er geen tegenstrijdige visies meer ontstaan”. Maar toch zit mijn cliënte hier vandaag op het strafbankje. Deze zaak moet van A tot Z uitgespit worden. Dit had nooit zo ver mogen komen.”

Knevelarij

Het drietal stond donderdagvoormiddag terecht voor knevelarij. Die term duidt aan dat er onrechtmatig geld geïnd is door openbare ambtenaren die daarbij misbruik maakten van hun positie. Toch is door volgens de advocaten van de beklaagden niets van aan. Ze benadrukten dat hun cliënten enkel een systeem in stand hielden. Ze wisten niet dat het eerste kanton van het Brugse vredegerecht op een foute manier verplaatsingsvergoedingen inde. Ze volgden enkele hun voorgangers.



“Het is toch niet omdat iemand in het water springt dat je er achter moet springen?”, reageerde de rechter op die uitleg. Volgens het openbaar ministerie waren de beklaagden daarenboven wel op de hoogte. De procureur lichtte toe dat eenzelfde verplaatsing soms meerdere malen aangerekend werd. “Als men naar Beernem moest rijden voor vijf dossiers, rekende men vijf keer de vergoeding aan. Ook rekenden ze steeds het maximumbedrag, 70 euro, door, ongeacht de afstand. Met dat ritje van Brugge naar Beernem verdienden ze dus 350 euro. Dat is 15.000 Belgische frank.”

“Verdomd harde werker”

Het systeem zou in het leven geroepen zijn door vrederechter J.L., die in april 2013 met pensioen ging. Zijn opvolger T.B. zette het verder. Beiden droegen ze hoofdgriffier S.D. op om zo te werk te gaan. Zelf ontkent de vrederechter dat hij bewust fraude heeft gepleegd. De advocate van T.B., Natalie Aernoudts, liet weten dat de man nog maar anderhalf actief was al vrederechter toen de politie binnenviel. “Ik ken T.B. al van in mijn studententijd”, zei ze. “Hij heeft verdomd hard gewerkt om te staan waar hij nu staat. Ik vraag me af waarom niemand hem ooit heeft aangesproken op het probleem. Iedereen wist dat de vergoedingen op die manier werden uitbetaald.” Op 19 december kennen we de uitspraak van de rechter. Het openbaar ministerie vorderde voor alledrie dezelfde straf. Ze riskeren tien maanden met uitstel en geldboete van 500 euro. Ook wil hij voor 7000 euro vergoedingen verbeurd laten verklaren.